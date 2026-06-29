Il programma estivo d'élite dei viola: tournée inglese e sfida al Real Madrid

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L’estate della Fiorentina potrebbe arricchirsi di un’amichevole di grande prestigio internazionale. La Nazione torna su un'indiscrezione delle ultime ore. È infatti in fase avanzata la definizione di un test contro il Real Madrid, in programma il 1° agosto a Klagenfurt, in Austria, a pochi chilometri dal confine italiano. Un appuntamento di alto profilo per la squadra di Fabio Grosso, che arriverà all’impegno dopo la tournée in Inghilterra, dove tra il 25 e il 29 luglio affronterà il Queens Park Rangers e il Watford, entrambi club di Championship.

La sfida con le Merengues, ancora in attesa di ufficialità per via degli ultimi passaggi contrattuali con gli organizzatori, rappresenterebbe la terza amichevole contro il Real negli ultimi dodici anni. Nel frattempo si delinea il calendario estivo dei viola: il 19 luglio test in famiglia con la Primavera al Viola Park e il 22 contro il Gubbio, prima della trasferta londinese. Dopo il Real, spazio al Deportivo La Coruña il 6 agosto e al Modena l’8 agosto. La stagione ufficiale inizierà il 14 agosto in Coppa Italia, mentre il debutto in campionato è fissato per il 24 agosto contro la Roma all’Olimpico.

