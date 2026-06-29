Il Burnley alza il tiro per Koleosho, ecco le alternative della Fiorentina

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Sulla Gazzetta dello Sport il punto sulla caccia agli esterni della Fiorentina. La Viola vuole Luca Koleosho e sta cercando di farglielo capire in tutte le maniere. Anche il Paris FC è sulle sue tracce, forte degli ultimi sei mesi trascorsi in Francia. Il giocatore, nel frattempo, riflette: sa che quella che lo attende è una scelta importante e vuole prendere la decisione migliore per il proprio futuro.

Koleosho è il primo nome nella lista degli esterni, un reparto sul quale Fabio Paratici dovrà intervenire in maniera significativa. Come scrive la rosa, a trattativa, però, non è semplice. Il Burnley valuta il cartellino del classe 2004 circa 15 milioni di euro. Le ragioni dell'interesse della Fiorentina sono evidenti. Koleosho può giocare su entrambe le fasce offensive, è giovane, italiano e dispone di ampi margini di crescita. Inoltre conosce già alcuni elementi dell'ambiente viola: con la Nazionale Under 21 condivide infatti lo spogliatoio con Cher Ndour e Pietro Comuzzo, che ritroverebbe anche a Firenze. La Fiorentina aspetta una risposta, ma non lo farà all'infinito. Per questo motivo continua a monitorare anche le possibili alternative. Restano infatti vive le candidature di Filip Kostić, Matteo Cancellieri e addirittura dell'ex viola Josip Brekalo per rinforzare le corsie esterne.