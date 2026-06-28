Paratici e gli occhi in Sudamerica: piace Aranda, la Fiorentina lo vuole

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Non c'è solo Kristian Thorstvedt tra i profili adocchiati dalla Fiorentina per il centrocampo da consegnare a Fabio Grosso. Secondo La Gazzetta dello Sport, la società viola continua a monitorare il mercato sudamericano alla ricerca di giovani talenti. Nel mirino del club viola ci sarebbe Tomas Aranda, centrocampista classe 2006 del Boca Juniors, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio argentino. Nome che i viola seguono ormai da tempo e che era già stato menzionato su queste pagine.

Che giocatore è

Creativo e duttile, può giocare da trequartista o mezzala e si distingue per visione di gioco e qualità tecniche, con Iniesta come modello di riferimento. Aranda è legato al Boca da un contratto fino al 2029 e ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. In passato era stato seguito anche dal Parma, adesso è finito in orbita viola.