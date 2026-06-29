Dalla Spagna, il Siviglia aspetta offerta per Sanchez: la Viola c'è

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Dalla Spagna rilanciano l’interesse della Fiorentina per Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia. Su di lui registrano i sondaggi della società viola ma anche dell’Atalanta. Il suo valore di mercato è calato a 5 milioni per via delle prestazioni al di sotto delle aspettative, così secondo quanto riporta El Diario de Sevilla il club andaluso aspetta offerte, anche dalla Premier League con il Wolverhampton che un anno fa aveva provato ad acquistarlo. Oggi il Siviglia ha bisogno di fare cassa e di vendere un terzino tra Juanlu Sanchez e Carmona, visto anche l’arrivo dal Getafe di Juan Iglesias.