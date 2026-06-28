Anche Juanlu Sanchez per la fascia destra. Sondati in difesa Alexsandro e Okoli

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La Fiorentina continua a lavorare anche per rinforzare la difesa, reparto destinato a subire diversi cambiamenti nel corso dell'estate. Come riporta La Nazione, uno dei nomi che sta prendendo quota per la corsia destra è quello di Juanlu Sanchez, terzino classe 2003 di proprietà del Siviglia. Il giovane spagnolo viene valutato intorno ai 10 milioni di euro ed è considerato un profilo di prospettiva, capace di abbinare spinta offensiva e affidabilità in fase difensiva. Dotato di buona corsa e qualità tecnica, può ricoprire l'intera fascia destra e rappresenterebbe un rinforzo ideale in vista dei possibili cambiamenti sulle corsie, dove il futuro di Dodô resta ancora da definire.

Le piste centrali

La dirigenza viola, però, non si limiterà a intervenire sugli esterni. Al centro della difesa restano infatti vivi i nomi di Alexsandro e Caleb Okoli, entrambi apprezzati per caratteristiche tecniche ed esperienza. L'arrivo del brasiliano Viery, ormai prossimo a vestire la maglia viola, non esaurirà infatti il mercato nel reparto arretrato. L'obiettivo della Fiorentina è consegnare a Fabio Grosso una difesa più profonda e competitiva, con almeno un altro innesto al centro oltre al giovane ex Grêmio.