FirenzeViola Parte la maratona del calciomercato, da oggi al 1 settembre tutto può succedere. Anche in casa viola

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Per il 7' anno consecutivo cerimonia di apertura del calciomercato estivo in programma al Grand Hotel di Rimini. La Fiorentina aspetta Viery e la cessione di Beltran, ma le trattative sono appena all'inizio

Ci siamo, via al mercato estivo a partire da oggi, seppure sia più forma che sostanza. D'altronde la Fiorentina per prima ha dimostrato come non sia il caso di perdere troppo tempo in trattative quando determinate occasioni sono alla portata, e se in casa viola Paratici ha spinto per chiudere in fretta con il Gremio l'affare Viery significa che non c'è troppo tempo da perdere. Poi è chiaro, parecchie situazioni necessiteranno pazienza, ma intanto i viola hanno già dimostrato di potersi muovere senza troppi indugi.

Beltran ai saluti

Con l'apertura della finestra estiva comincia ufficialmente una nuova fase per la Fiorentina, costretta a valutare bene il patrimonio a disposizione ma anche i conti inevitabilmente in rosso. I 15 milioni, più 2 di bonus, per l'arrivo di un nuovo difensore vanno ad appesantire un bilancio già particolarmente appesantito, ed è soprattutto nei confronti di Beltran che si concentreranno le attenzioni in casa viola. Raggiunto un accordo con il River Plate tra i 7 e gli 8 milioni di euro anche le ultime perplessità dell'argentino sono cadute, possibile che l'intenzione sia quella di chiudere il tutto entro il 30 del mese per aggiungere un segno + a tanti segni opposti.

A caccia di un terzino

Sullo sfondo tuttavia restano gli obiettivi concreti, Koleosho e Thorstvedt su tutti, ma anche quelli meno scoperti. Così nel corso del Mondiale, oltre a un paio di prestazioni incoraggianti dello stesso Pongracic, non è passata inosservata la prova di Belghali con l'Algeria, lui che da Verona potrebbe far tappa a Firenze per sostituire il partente Dodò. Ma le idee per il gruppo dei terzini non si fermano qui, almeno a giudicare dalle voci su Norton-Cuffy non del tutto sopite nonostante una valutazione del Genoa abbastanza alta. Alternative? Parecchie, alcune probabilmente sconosciute, tra queste però anche lo spagnolo 2003 del Siviglia Juanlu Sanchez.

I contatti di Paratici

Insomma Paratici dissemina sondaggi e tracce un po' in ogni reparto, anche a centrocampo dove oltre il norvegese del Sassuolo resiste pure il nome del bianconero Miretti, conferma di come oltre lo scouting anche i rapporti possano fare la differenza. Prova ne sono i contatti avvenuti con il Parma dell'altro ex Juventus Cherubini, dove Piccoli resta un'idea e dove Bernabè un profilo comunque apprezzato dai viola. Conferma, ce ne fosse bisogno, di come Paratici sia pronto ad accelerare sul mercato in entrata e in uscita, forte di una rete di conoscenze e contatti che può cambiare volto al modo d'impostare le trattative da oggi alla chiusura del primo settembre.