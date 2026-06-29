Tra la Fiorentina è Dodo è finita, almeno per il giocatore: ecco i possibili sostituti

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Tra le operazioni in uscita che la Fiorentina punta a definire nelle prossime settimane c'è anche quella relativa a Dodo. Il terzino brasiliano, in scadenza di contratto nel 2027, considera conclusa la propria esperienza in viola, come lasciato intendere anche da Fabio Paratici. Questo quanto riporta il Corriere dello Sport.

Per dare il via libera alla cessione, il club toscano valuta il giocatore intorno ai 15 milioni di euro. Qualora però il trasferimento non si concretizzasse entro la chiusura del mercato estivo, le parti avrebbero già trovato un'intesa di massima per prolungare il contratto di un'altra stagione, così da evitare che possano nascere tensioni legate alla situazione contrattuale. Nel frattempo, la Fiorentina valuta anche i possibili sostituti. I nomi seguiti sono quelli di Brooke Norton-Cuffy del Genoa, Rafik Belghali del Verona e Costantino Favasuli del Catanzaro, sul quale il club viola mantiene il 50% sulla futura rivendita.

