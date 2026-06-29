Calciomercato Su Kean e Piccoli tutto da decidere. La Viola si cautela: piace Pellegrino

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Lavori in corso là davanti: il futuro di Kean e Piccoli è da decidere. La Fiorentina si cautela e segue Pellegrino del Parma

Non è dato sapere cosa accadrà con Moise Kean. L’incontro di due settimane fa è servito a rinnovarsi la stima reciproca e niente più. Se arriverà un’occasione interessante - nell’ordine dei 40 milioni - la Fiorentina lo cederà, o come minimo ci penserà. Kean guadagna 4,5 milioni al netto dei bonus e si è arreso ai problemi fisici più di una volta. Il dolore alla tibia lo perseguita da anni. Il suo futuro è tutto da decifrare e ricordiamo che dal primo al quindici luglio varrà la clausola rescissoria da 62 milioni.

La situazione di Piccoli

Con gli agenti di Kean si è parlato pure di Roberto Piccoli - l'entourage è lo stesso - arrivando alla conclusione che a fronte di un'offerta le parti potrebbero salutarsi. Verosimilmente in prestito perché la Fiorentina lo ha pagato 25 milioni più 2 di bonus. Certo è che le sorti del classe 2001 sono strettamente legate a quelle del compagno di reparto ex Juventus: se quest’ultimo dovesse partire, la società viola aspetterebbe a privarsi di Piccoli. Altrimenti rischierebbe di rimanere scoperta in attacco.

Sondaggi per Pellegrino

Almeno temporaneamente, s’intende. Perché il terzo scenario prevederebbe l’arrivo di Matteo Pellegrino del Parma. I ducali sono stati chiari, servono 20 milioni tondi per portarlo a casa. L’argentino ha un contratto valido fino al giugno del 2030 e guadagna mezzo milione netto più bonus. Niente di insostenibile. La Fiorentina si è informata e valuta il da farsi. Comunque si tratta di un’idea da sviluppare solo nel caso in cui si verifichi una cessione nel reparto offensivo. Tutto in divenire.