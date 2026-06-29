Chi come sostituto di Dodo? La Fiorentina segue Lazzari della Lazio

Chi come sostituto di Dodo? La Fiorentina segue Lazzari della LazioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 11:31Primo Piano
di Redazione FV

Un altro fronte caldo per il mercato della Fiorentina è quello dell'esterno destro. Serve un laterale per sostituire il più che probabile partente Dodo, che già da tempo ha fatto capire alla società di volersene andare. Tra i nomi vagliati ecco che spunta Manuel Lazzari della Lazio. Lo scrive la Repubblica di Roma, che spiega come il club viola segua con interesse il classe '93, da sette anni in biancoceleste ma possibile partente in estate.