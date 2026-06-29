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Foto, Viery verso l'aeroporto che lo porterà in Italia: il punto
Viery è in viaggio verso l’Italia. Il nuovo acquisto della Fiorentina ha postato una storia, sul proprio profilo Instagram, ritrae l’autostrada che lo sta portando all’aeroporto dove prenderà il volo per l’Europa. Ricordiamo che l’arrivo del difensore brasiliano è previsto per la giornata di domani, così come le visite mediche sono in programma per la giornata di mercoledì.
Le cifre dell'operazione
La dirigenza viola ha speso 15 milioni più 2 di bonus per prelevarlo dal Gremio. Pronto un contratto di cinque anni per Viery, che una volta sostenuto gli esami di rito raggiungerà il Viola Park per ratificare il suo accordo con la Fiorentina. Ecco lo scatto originale diffuso dal classe 2005 sui suoi canali social:
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Copertina
Tommaso LoretoViola attivi sul mercato e pronti a vendere, Beltran apre al ritorno al River. Con Koleosho e Thorstvedt in stand-by l'arrivo di Viery mostra l'autonomia di Paratici che tutti chiedevano
Pietro LazzeriniIl colpo Viery è un messaggio: la Fiorentina torna ad alzare l'asticella. Entro il 30 giugno possibili sorprese in uscita. Accordo con Thorstvedt, adesso manca quello col Sassuolo
Luca CalamaiTre nomi che mi intrigano. De Gea deve restare. Bene Koleosho ma era la riserva di Ikonè. Il primo colpo è Viery: spesi 15 milioni. Antognoni aspetta un segnale da Giuseppe Commisso. Operazione Beldenti da applausi
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