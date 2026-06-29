Social Foto, Viery verso l'aeroporto che lo porterà in Italia: il punto

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Viery è in viaggio verso l’Italia. Il nuovo acquisto della Fiorentina ha postato una storia, sul proprio profilo Instagram, ritrae l’autostrada che lo sta portando all’aeroporto dove prenderà il volo per l’Europa. Ricordiamo che l’arrivo del difensore brasiliano è previsto per la giornata di domani, così come le visite mediche sono in programma per la giornata di mercoledì.

Le cifre dell'operazione

La dirigenza viola ha speso 15 milioni più 2 di bonus per prelevarlo dal Gremio. Pronto un contratto di cinque anni per Viery, che una volta sostenuto gli esami di rito raggiungerà il Viola Park per ratificare il suo accordo con la Fiorentina. Ecco lo scatto originale diffuso dal classe 2005 sui suoi canali social: