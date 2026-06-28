Beltran pronto a tornare al River: la Fiorentina si prepara a incassare 7,5 mln

vedi letture

La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte delle cessioni, con l'obiettivo di alleggerire il bilancio entro il 30 giugno e avere maggiore margine di manovra sul mercato. A fare il punto è il Corriere Fiorentino, che evidenzia come una vendita entro la chiusura dell'esercizio rappresenterebbe un primo passo importante per riequilibrare i conti del club. Il dossier più caldo riguarda Lucas Beltran, reduce dal prestito al Valencia e fuori dal progetto tecnico della nuova Fiorentina, con la sua vecchia casa che lo sta richiamando alla base.

Attesa per il sì

L'attaccante argentino, inizialmente poco convinto di tornare al River Plate, avrebbe però aperto negli ultimi giorni al trasferimento, favorito anche dall'offerta economica dei Millonarios. La trattativa potrebbe chiudersi a breve e portare nelle casse viola circa 7,5 milioni di euro, oltre al 50% della futura rivendita del giocatore. Un'operazione che consentirebbe alla società di registrare un'importante plusvalenza e liberare spazio in rosa. Quella di Beltran, conclude il quotidiano, potrebbe essere soltanto la prima di una serie di uscite che Fabio Paratici intende definire nelle prossime settimane per finanziare i prossimi innesti.