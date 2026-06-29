FirenzeViola Pazza idea Fiorentina: per l'esterno rispunta il nome di... Brekalo

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Così, dal nulla, in un appiccicoso lunedì mattina d'inizio estate, il nome che accende qualcosa nell'animo del tifoso viola. Non certo l'entusiasmo, magari lo stupore, forse, più probabilmente la perplessità. Al 29 giugno 2026 Josip Brekalo è un obiettivo della Fiorentina. O meglio, è un nome vagliato dalla dirigenza, che fa capo a Fabio Paratici.

La suggestione

Il nome l'ha fatto stamani la Gazzetta dello Sport: è alla fine di una lista di calciatori, è appunto un profilo preso in considerazione, nulla di concreto e nulla di più. Certo stupisce il fatto che la Fiorentina abbia ripreso in mano il portfolio dell'attaccante passato già da Firenze, e senza lasciare tracce. I principali obiettivi rimangono altri, per gli esterni, su tutti, Luca Koleosho. Ma comunque la citazione sulla rosea rimane.

Dove eravamo rimasti?

Brekalo è arrivato alla Fiorentina nel gennaio 2023 in prestito dal Wolfsburg, portando con sé aspettative legate alla sua duttilità offensiva e alla capacità di giocare su entrambe le fasce. Nella seconda parte della stagione 2022-23 ha però trovato spazio a intermittenza, senza riuscire a lasciare un segno decisivo. Al termine del prestito non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è tornato al club tedesco. Successivamente ha cambiato nuovamente squadra, trasferendosi in Turchia al Kasimpasa, dove ha provato a rilanciarsi con maggiore continuità dopo un periodo di rendimento altalenante tra Germania e Italia. Missione riuscita parzialmente, prima di passare al Real Oviedo: sei mesi di Liga senza lasciare il segno, poi il passaggio in Bundesliga 2, con l'Herta Berlino, con 3 reti e 2 assist nell'ultima parte di stagione.