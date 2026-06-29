Fazzini può essere il primo a uscire da Firenze: due richieste per il classe 2003

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Il futuro di Jacopo Fazzini sembra sempre più distante da Firenze. Il centrocampista, approdato alla Fiorentina nell'estate del 2025, non ha trovato lo spazio che si aspettava nel corso dell'ultima stagione e adesso la sua permanenza non appare così scontata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

La Fiorentina è disposta a valutare eventuali proposte e alcune società si sono già interessate al giocatore. Tra queste c'è il Cagliari, dove Fazzini ritroverebbe Pietro Accardi, dirigente che lo conosce bene dai tempi dell'Empoli. Occhio anche al Parma del direttore sportivo Federico Cherubini, in ottimi rapporti con Fabio Paratici. Nell'ultima annata il classe 2003 ha totalizzato 1.172 minuti complessivi, di cui 574 in Serie A, con poche gare da titolare; numeri che potrebbero spingerlo a cercare una destinazione in grado di garantirgli maggiore continuità.