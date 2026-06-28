La Fiorentina posa gli occhi su Liberali. Ci sono anche Como e Sassuolo

vedi letture

La Fiorentina continua a muoversi su più fronti e, oltre ai rinforzi per la difesa, guarda con attenzione anche ai giovani talenti del campionato italiano. Il Corriere Fiorentino rivela che la dirigenza viola ha messo nel mirino Mattia Liberali, fantasista classe 2007 reduce da un'ottima stagione con il Catanzaro, chiusa con 4 gol e 4 assist in Serie B. Le prestazioni del giovane talento non sono passate inosservate e hanno attirato l'interesse di diversi club di Serie A, tra cui Como e Sassuolo, con la Fiorentina pronta a inserirsi nella corsa.

Liberali viene considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione grazie alla qualità tecnica, alla fantasia e alla notevole duttilità tattica. Può agire da trequartista alle spalle delle punte, ruolo ricoperto con continuità nel Catanzaro di Alberto Aquilani, ma è in grado di adattarsi anche da esterno offensivo, posizione che la Fiorentina intende rinforzare in questa sessione di mercato. La clausola rescissoria da 6 milioni di euro rende l'operazione economicamente accessibile, anche se la concorrenza è destinata ad aumentare.