La Fiorentina cerca un terzino sinistro, prima spazio alle cessioni
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio, la Fiorentina è al lavoro per individuare un nuovo rinforzo da utilizzare sulla fascia sinistra. Al momento il ruolo è coperto fondamentalmente da Valdepenas, mentre all’occorrenza potrebbero essere adattati Luca Ranieri o Viery, così come Joao Mario a piede invertito. Si tratta però di soluzioni considerate più che altro temporanee.
Prima le cessioni, poi gli acquisti
Alla rosa di Fabio Grosso manca infatti un vero sostituto di ruolo dell’ex Real Madrid, motivo per cui la società sta valutando l’inserimento di un nuovo esterno in quella zona del campo. Prima di procedere con ulteriori acquisti, però, la Fiorentina dovrà concentrarsi sulle uscite, con l’obiettivo di ridurre numericamente una rosa ancora molto ampia. Ecco che nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità in questo senso.
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