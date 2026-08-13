Dodo vuole partire, ma in caso contrario può scattare il rinnovo
Il Corriere dello Sport - Stadio si occupa del futuro di Dodo e scrive che il Napoli ha manifestato il suo interesse per lui alla fine di maggio, pressando Fabio Paratici per settimane. Tuttavia le parti non hanno mai trovato la quadra, così gli azzurri hanno affondato il colpo per Favasuli mollando il brasiliano. Che quindi potrebbe diventare un “problema”, visto che vuole andare via e la Fiorentina non lo considera centrale nel proprio progetto.
Le squadre interessate a Dodo
Nelle scorse settimane c’era stato un timido approccio del Como, che però non si è mai sviluppato effettivamente, così come era emersa qualche manifestazione di interesse da parte di Newcastle e Nottingham Forest. Niente di concreto. Se il terzino rimarrà, si verificherà un gentlemen agreement per il rinnovo annuale che disinneschi spiacevoli malumori reciproci.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati