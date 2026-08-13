Kean nel mirino del Como: in arrivo un'offerta da almeno 40 milioni
Secondo la Repubblica (ediz. Firenze), il Como è pronto a fare sul serio per Moise Kean, con l’idea di presentare un’offerta da almeno 40 milioni di euro. L’attaccante della Fiorentina resta infatti il principale obiettivo di Cesc Fabregas, anche per una questione legata alle liste: il club lombardo ha bisogno di aumentare il numero di giocatori italiani presenti in rosa. Nelle ultime ore anche il Betis avrebbe effettuato un primo sondaggio per l’ex Juventus e PSG, ma al momento il Como appare come la pista più concreta.
La posizione della Fiorentina su Kean
La Fiorentina, dal canto suo, continua a mantenere una posizione precisa: Kean non è in vendita e potrebbe partire soltanto di fronte a una proposta molto importante. Per questo motivo, i 40 milioni iniziali potrebbero non essere sufficienti a convincere il club viola. La situazione potrebbe cambiare qualora il Como decidesse di aumentare ulteriormente l’offerta. A quel punto entrerebbero però in gioco anche altri fattori, come l’ingaggio del giocatore e il rispetto del tetto salariale fissato dalla società.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati