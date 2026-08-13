Kean avvantaggiato ma Pellegrino se la giocherà: ecco il ballottaggio
La Gazzetta dello Sport dedica spazio all’ormai imminente arrivo di Mateo Pellegrino alla Fiorentina. Fabio Paratici ha lavorato parallelamente su più operazioni e il via libera definitivo di Roberto Piccoli al Bologna ha permesso di sbloccare anche la trattativa per l’attaccante argentino, seguita dal direttore sportivo viola già da diversi giorni. Pellegrino si trasferirà a Firenze a titolo definitivo dal Parma per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro.
Pellegrino in ballottaggio con Kean
Il giocatore raggiungerà Firenze già oggi, così da completare gli ultimi passaggi burocratici prima del fine settimana. L’argentino andrà a giocarsi il posto con Moise Kean, che al momento parte favorito nelle gerarchie dopo aver svolto l’intera preparazione estiva. Pellegrino, però, presenta caratteristiche differenti rispetto all’attaccante della Nazionale e potrebbe rappresentare per Fabio Grosso una soluzione alternativa e preziosa per il reparto offensivo viola.
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