Il giorno di Pellegrino: visite e firma. Sarà il vice Kean a... tempo
È il giorno di Mateo Pellegrino. Il centravanti argentino svolgerà le visite mediche nella mattinata di oggi, per poi firmare il suo nuovo contratto con la Fiorentina che varrà fino al giugno del 2031. I viola gli garantiranno uno stipendio vicino agli 1,5 milioni di euro netti a salire. Più del doppio rispetto a quanto percepiva al Parma, dove coi bonus raggiungeva i 600 mila euro a stagione. La fumata bianca della trattativa è arrivata ieri pomeriggio: manca solo l’annuncio.
Vice in caso di permanenza di Kean
Pellegrino ricoprirà il ruolo il vice Kean. Se quest’ultimo rimarrà alla Fiorentina, il classe 2001 sarà la sua prima alternativa. Nel caso in cui l’ex Juventus partisse, diventerebbe l’attaccante titolare. Il che non è da escludere, visto che secondo quanto filtra da Como nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta onerosa per Kean. Sta di fatto che ad ora la punta di Vercelli è il riferimento offensivo di Fabio Grosso, che salvo ripensamenti giocherà con una solo centravanti.
L'importanza di un'alternativa in attacco
C’è anche da dire che Moise Kean ha dedicato buona parte del suo ritiro estivo al recupero dai problemi fisici che lo avevano afflitto la scorsa stagione. Il che significa che potrebbe avere bisogno di un ricambio più sistematico di quanto si pensi, nonostante l’assenza delle coppe europee e quindi di un numero consistente di partite nelle quali alternarlo a Pellegrino. Che in altre parole potrebbe diventare un sostituto piuttosto continuativo. Vedremo, prima l'ufficialità.
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