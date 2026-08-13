Franchi, niente Fiesole per il Centenario. Ma già 14.000 abbonati
Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, l'Artemio Franchi che accoglierà la Fiorentina domani sera sarà in pratica identico, per struttura, a quello della scorsa stagione. Qualche novità soltanto visibile, come la prosecuzione della costruzione della nuova Fiesole, ma ancora non utilizzabile: nonostante quanto auspicato a dicembre 2024 dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, la curva non sarà pronta e utilizzabile per il centenario, così come parte della Maratona. Limite massimo di capienza fissato anche per quest'annata a circa 22mila spettatori, ma ce ne saranno molti meno (per adesso circa 11mila) per il debutto in Coppa Italia.
Il punto sulla campagna abbonamenti
Oltre 14mila abbonamenti staccati: superato il dato dell'anno scorso, quando i tagliandi stagionali erano 13.478. C'è eccitazione per quello che verrà, fronte campo, mentre lato stadio c'è ancora incertezza: il 14 luglio scorso si è tenuta la prima seduta della Conferenza preliminare, che dovrà deliberare entro metà settembre sul pubblico interesse dell'opera. In caso di esito positivo si potrà parlare del project financing proposto dal club di Commisso per il completamento dell'impianto.
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