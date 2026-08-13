Tre esuberi bloccano il mercato di Paratici, serve una soluzione

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La Fiorentina continua a lavorare per trovare una sistemazione agli esuberi. Come scrive il Corriere Fiorentino, a poco più di due settimane dalla chiusura del mercato, Nzola, Sottil e Barak sono ancora al Viola Park, nonostante fossero tra i principali giocatori indicati in uscita. A complicare la situazione ci sono anche gli ingaggi: Nzola e Barak percepiscono circa 1,5 milioni netti a stagione, mentre Sottil guadagna poco meno di un milione.

La situazione dei tre esuberi

Non sarà facile trovare una soluzione per i tre giocatori fuori dal progetto di Fabio Grosso. Il Sassuolo non è interessato a Nzola, mentre il Lecce non è tornato su Sottil. Per Barak, invece, è saltato il trasferimento all’Apoel Nicosia per motivi fiscali. La Fiorentina dovrà quindi continuare a cercare una sistemazione nelle ultime settimane di mercato, nella speranza di riuscire a piazzare tutti entro e non oltre la scadenza della sessione di trattative.