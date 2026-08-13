Il Como pronto a offrire 45 milioni per Kean. La Viola può vacillare
La posizione della Fiorentina su Moise Kean resta molto chiara: l’attaccante non è sul mercato. Il club viola lo ha ribadito già nelle scorse settimane, considerando il centravanti della Nazionale un elemento importante e centrale per la nuova stagione. Nonostante ciò, gli interessamenti nei confronti di Kean non sono diminuiti. In particolare è tornato a farsi avanti il Como di Cesc Fabregas, che aveva già effettuato alcuni sondaggi nelle scorse settimane. Il club lariano sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra superiore ai 40 milioni di euro, che con l’inserimento dei bonus potrebbe arrivare fino a circa 45 milioni.
Timidi approcci dalla Spagna
Anche il Real Betis avrebbe raccolto informazioni sull’attaccante viola. Al momento, però, la situazione non è cambiata: Kean resta un giocatore che la Fiorentina non intende cedere. Questa presa di posizione rappresenta il principale ostacolo per le società interessate, anche se, come sottolinea La Nazione, di fronte a un’offerta particolarmente importante non si possono escludere a priori possibili novità prima della chiusura del mercato.
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