E. Pierozzi: "Sono tifoso viola, se domani segno forse non esulto"

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Edoardo Pierozzi, terzino del Benevento cresciuto nella Fiorentina, si prepara per la sfida di domani che per lui sarà speciale proprio perché contro il suo passato. A tal proposito il classe 2001 ha rilasciato un'intervista a La Nazione: "È una partita che ho tanta voglia di giocare. E una vita che non torno al Franchi e sarà bello farlo davanti alla mia famiglia. Per noi sarà un test importante, ma lo sarà anche per la Fiorentina".

Cosa rappresenta per lei Firenze?

"Rimango un tifoso della Fiorentina. Ho avuto meno possibilità di arrivare in prima squadra rispetto a mio fratello ma il Franchi per me significa tanto: voglio vivere questa partita con serenità, divertendomi".

Cosa pensa di mister Floro Flores?

"È un allenatore giovane che vive ancora lo spogliatoio come uno di noi. Non tutti gli allenatori riescono a farlo ma i risultati lo gli hanno dato ragione. Le sue idee si sposano bene con il mio modo di giocare".

La gara di domani non sarà una semplice.

"Assolutamente. Per noi è una partita importante anche perché è l'ultimo test prima del campionato. Quando affronti una squadra di categoria superiore vuoi dimostrare il tuo valore. Daremo filo da torcere alla Fiorentina".

E se dovesse segnare, esulterebbe?

"Oddio, non saprei... ma non penso lo farò".