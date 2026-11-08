La Primavera oggi in campo alle 15: col Como caccia alla 6ª vittoria di fila
Adesso la missione è quella di arrivare a quota sei vittorie consecutive, tra campionato ed Europa. Ci proverà oggi la Fiorentina Primavera che alle 15 al Viola Park (diretta su Primavera TV) affronterà il Como in una sfida che, in caso di tre punti, potrebbe permettere alla formazione di Aurelio Andreazzoli di agganciare la zona playoff.
Compito non facile, quello di Croci e soci, visto che i baby viola sono reduci dalla trasferta di Sofia in Youth League dove hanno strappato il pass per il terzo turno del trofeo internazionale, che vedrà i toscani affrontare in doppio confronto i georgiani della Dinamo Tbilisi (andata il 25 novembre in Georgia, ritorno il 9 dicembre a Bagno a Ripoli). Lo riporta questa mattina La Nazione.
Pubblicità
Rassegna stampa
Il mondo viola sulle spalle di Vanoli. A prescindere da stasera il tecnico merita tempo, e sostegno dal club nella costruzione di una mentalità che ancora non c'èdi Tommaso Loreto
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Juventus alle 20.45, solo un dubbio rispetto al Mapei: Oulai in vantaggio su Fagioli
Pietro LazzeriniFiorentina-Juventus fa rima con mercato. Una partnership proficua e continuativa che ha premiato più i viola. Nuovi affari in vista? Gatti piaceva già in estate, Koopmeiners il mio nome 'da sogno'
Luca CalamaiFagioli va difeso. Paratici spieghi cosa non funziona nel comportamento di Oulai. Pedro può spaccare la Juve. Servono altri 30 milioni per il mercato invernale
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com