La Primavera oggi in campo alle 15: col Como caccia alla 6ª vittoria di fila

Adesso la missione è quella di arrivare a quota sei vittorie consecutive, tra campionato ed Europa. Ci proverà oggi la Fiorentina Primavera che alle 15 al Viola Park (diretta su Primavera TV) affronterà il Como in una sfida che, in caso di tre punti, potrebbe permettere alla formazione di Aurelio Andreazzoli di agganciare la zona playoff.

Compito non facile, quello di Croci e soci, visto che i baby viola sono reduci dalla trasferta di Sofia in Youth League dove hanno strappato il pass per il terzo turno del trofeo internazionale, che vedrà i toscani affrontare in doppio confronto i georgiani della Dinamo Tbilisi (andata il 25 novembre in Georgia, ritorno il 9 dicembre a Bagno a Ripoli). Lo riporta questa mattina La Nazione.