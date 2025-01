PRIMAVERA, C'è la Cremo: occhio al bomber Gabbiani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tornerà in campo questo pomeriggio alle ore 16 la Fiorentina Primavera, che al Viola Park ospiterà la Cremonese nel primo turno casalingo del girone di ritorno. La squadra di Galloppa, reduce dal prezioso successo nello scontro diretto ottenuto domenica in trasferta contro il Milan, va ora a caccia della terza vittoria di fila nella speranza di avvicinare il primo posto in classifica, distante ora appena due punti, e di superare in un colpo solo sia l’Inter (ieri vittoriosa a Verona) e il Sassuolo (sconfitto a sorpresa sul campo dell’Atalanta). Attenzione però al pericolo numero uno degli ospiti ovvero Giacomo Gabbiani, centravanti classe 2006 che è riuscito a mettere a referto già 20 reti in altrettante gare di campionato.

Lo riporta oggi La Nazione.