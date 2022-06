PRESTITI, Moena decisiva per Ranieri. Su Kouamé...

Secondo il Corriere Fiorentino, Moena dovrebbe diventare decisiva per Luca Ranieri, terzino sinistro fresco di salvezza con la maglia della Salernitana. Discorso simile per Christian Kouame, reduce da una buona fetta di stagione all’Anderlecht dove oltre a una decina di assist ha segnato 13 gol in 36 presenze, seppure nel suo caso l’Atalanta possa rappresentare una sponda di mercato se i viola decidessero di affondare per il portiere Gollini. Quanto a Marco Benassi, anche lui di ritorno da Empoli, molto dipenderà dagli scenari dalle condizioni fisiche visto che più di un infortunio ne ha pregiudicato il rendimento negli ultimi due anni.