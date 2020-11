PRANDELLI, Inizio bomba: una partita ogni tre giorni

Un match a settimana, e un sacco di allenamenti per prepararsi al meglio. Un asso che in realtà non è mai stato sfruttato e che Cesare Prandelli, almeno inizialmente, non avrà nemmeno a disposizione. E pazienza se pochi come lui, appena arrivato, ne avrebbero avuto bisogno. Per il nuovo allenatore infatti, sta per iniziare un mese da vivere in apnea. Trenta giorni esatti nei quali il mister avrà pochissimo tempo utile per far apprendere ai giocatori i suoi concetti di gioco. Basta dare un occhio al calendario. Si parte domenica, e si finisce martedì 22 dicembre quando, prima della sosta natalizia, la Fiorentina andrà a far visita alla Juventus nell’anticipo dell’ultimo turno di questo disgraziato 2020. Sono otto, le partite in programma. Sette di campionato e una (mercoledì prossimo) di Coppa Italia. Il primo appuntamento, come detto, è fissato per le 12.30 di domenica. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.