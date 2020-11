PRANDELLI, Con lui in panchina il Franchi è un fortino

Il Corriere dello Sport questa mattina si occupa dei numeri riguardanti Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi è stato infatti l'unico allenatore che è riuscito a conquistare 6 vittorie consecutive al Franchi in carriera (stagione 2005-2006), per poi essere fermato dalla Juventus e ripartire con altri 6 successi. Nessuno ha fatto meglio di lui, neanche Paulo Sousa, che aveva portato la Fiorentina in vetta. Vi si è avvicinato solo Pioli, che però ha raggiunto la quota di 4 vittorie consecutive. L'ultima panchina su cui ha seduto Prandelli è proprio quella dello stadio di Firenze, ma con la casacca del Genoa il 26 maggio 2019. Dalla stessa panchina ripartirà nella costruzione del suo fortino.