PRADÈ, I nuovi rapporti con i procuratori del ds viola

FirenzeViola.it

Sarà una lunga estate quella del Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Un'estate iniziata con l'avvicendamento al suo fianco tra Goretti e Burdisso. Proprio con il nuovo Direttore Tecnico viola, con il D.G. Ferrari, con il Presidente Commisso e soprattutto con Palladino viene discussa ogni mossa di mercato, sia in entrata che in uscita. L'ex dirigente della Roma in conferenza stampa ha chiesto scusa per non essere riuscito a colmare la partenza di Vlahovic e ha ammesso di sentirsi addosso tanta responsabilità per questa sessione di mercato.

Tra le prime mosse di questa estate, fondamentale è stato il riallacciamento dei rapporti con il procuratore Beppe Riso, con il quale fino a poco fa il dialogo era quasi zero. Riso cura gli interessi di Palladino, di Sottil, ma anche di tanti calciatori finiti nell'orbita viola come Brescianini, Carboni e Lucca. Nel panorama dei procuratori, un rapporto particolare con il modo gigliato ce l'ha Mario Giuffredi, l'agente, tra gli altri, di Biraghi, Ranieri e Parisi. Non solo lui, relazioni importanti anche con Minieri, che sotto la sua ala ha Kouame e Comuzzo, e Vigorelli, che cura la procura, oltre che di Zaniolo, di Lucchesi e Kayode. Seguono poi Pastorello(DIstefano e Terracciano), Ramadani(Milenkovic), Branchini(Nzola) e Moggi(Nico Gonzalez). Infine tra pochi giorni dovrebbe inseririsi nella lista anche Lucci che cura gli interessi di Moise Kean. A riportarlo è il quotidinao La Repubblica(Firenze).