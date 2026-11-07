Da possibili bianconeri alla maglia viola: quando Beto, Atta e De Gea vennero cercati dalla Juve

Come ricostruisce La Nazione, Beto, Arthur Atta e David De Gea sono stati tutti vicini, in momenti diversi, a vestire la maglia della Juventus, prima di ritrovarsi domani sera da avversari dei bianconeri al Franchi. Per l'attaccante portoghese i tentativi della Vecchia Signora risalgono a due sessioni di mercato: tra la fine del 2024 e il gennaio 2026, la trattativa con l'Everton non è andata in porto per ragioni economiche, legate soprattutto alle richieste del club inglese e alla volontà juventina di non investire ulteriormente sul reparto offensivo.

Anche Atta era finito nel mirino della Juventus nel 2024, ma l'Udinese non ha accettato di abbassare la valutazione del centrocampista francese, poi approdato a Firenze la scorsa estate. Infine De Gea, sul quale i bianconeri avevano effettuato più di una riflessione, sia come possibile prima scelta sia come alternativa per una stagione ricca di impegni. La Fiorentina, però, non ha mai aperto alla cessione del portiere spagnolo, confermandone la centralità nel progetto viola.