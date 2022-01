PORTIERI, Terracciano il titolare? Se con il Cagliari...

Pietro Terracciano non è più considerabile la riserva di Bartlomiej Dragowski. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'italiano, complici infortuni e squalifiche del collega, è quasi sempre partito da titolare e quasi sempre ha disputato ottime partite, trovando continuità che in A, tranne ad Empoli, non ha mai avuto. Il rendimento, a parte qualche sbavatura, è sempre stato alto, la competizione con il polacco è sana, ma adesso si è aperto un autentico ballottaggio. Dragowski, numero uno sulla carta, soffre per questo di più la panchina, ma mentre forniva prestazioni al di sotto delle aspettative, Terracciano rispondeva presente garantendo solidità tra i pali e un upgrade con la partenza dal basso, cosa che per Italiano e il suo staff è importantissima. Per domenica il classe '97 scalpita, ma se non giocasse le gerarchie sarebbero ufficialmente sovvertite.