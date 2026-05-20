Premio Maestrelli, tra i premiati anche Vanoli e il ct Baldini

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Sono il Ct Silvio Baldini, Paolo Vanoli, Gianluca Mancini difensore della Roma e molti altri allenatori e personaggi del calcio i prescelti dalla giuria dello storico Trofeo Maestrelli di Montecatini giunto alla quarantunesima edizione, che sarà assegnato lunedì prossimo nella città termale. A Baldini va il premio alla carriera, in particolare per il grande lavoro fatto nel lancio dei giovani e la mentalità vincente data alla sua Under 21. A Vanoli il merito di avere salvato la Fiorentina presa in una situazione disperata, un’impresa che resterà storica. Premio alla carriera anche per Mancini reduce dalla doppietta nel derby. Ma il parterre è ricchissimo.

Fra gli allenatori, Massimiliano Alvini premiato per la promozione del Frosinone, Antonio Calabro per il grande lavoro fatto con la Carrarese, una promozione in B e due salvezze storiche, Cristian Bucchi che ha riportato l’Arezzo in serie B dopo diciannove anni.

Per il ritorno in serie A del Venezia con un campionato trionfale premiati il direttore operativo Andrea Rogg e il direttore sportivo Filippo Antonelli.

Riconoscimento per la promozione del Grosseto al presidente Lamioni.

L'arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi avrà il riconoscimento anche del Maestrelli. Per il miglior giovane il cannoniere della Primavera dell’Empoli Salvatore Monaco che ha trionfato nel girone B. Anche un premio speciale in memoria di Emanuela Perinetti per Andrea Ferri.

Lo storico Trofeo Maestrelli ha premiato tutti i migliori allenatori del mondo e dopo quarant’anni resta uno dei riconoscimenti più prestigiosi. Appuntamento lunedì 25 maggio alle 19,30 al Plaza e al Centrale di Montecatini.