Nuovo nome per la panchina viola. Il CorSport: "Nella lista di Paratici c'è anche Vieira"

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Paolo Vanoli stasera sarà premiato a Montecatini al Trofeo Maestrelli, e rimarrà in zona per fare i quaranta chilometri che separano il centro termale da Firenze e presentarsi all’incontro con Paratici, già domani o al massimo dopo domani. I risultati che potrebbero uscire da questo incontro, riporta stamani il Corriere dello Sport, sono due, o quello di una permanenza del tecnico viola, che è l’opzione originaria di Paratici, poi inevitabilmente condizionata da fattori interni ed esterni, o quello di una sostituzione con Grosso, a sua volta alternativa principale di una rosa piuttosto ristretta di nomi che da ieri si è arricchita di un altro candidato: Patrick Vieira.

Per una ragione che appartiene soprattutto a Paratici e che abbraccia la sua voglia d’internazionalità ad accompagnare le possibili mosse: e il francese, sostituito a Genova da De Rossi lo scorso novembre, per esperienza e personalità corrisponde alle prerogative di cui va in cerca il responsabile dell’area tecnica.