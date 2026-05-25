Toldo sicuro: "A Firenze tra qualche mese tutto sarà diverso. Ecco cosa mi piace di De Gea"

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Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina, ha rilasciato oggi una lunga intervista al Corriere Fiorentino, queste alcune delle sue dichiarazioni sul rapporto con il club viola e sull'attualità della stagione gigliata appena conclusasi con la salvezza: "Ci sono i cicli e ci sono soprattutto le riprese dopo i momenti negativi. Non parlerei mai di disastro, ma diripartenza e lo spirito deve essere proprio questo. Pensiamoci: si tratta solo di sport e quindi tutto deve essere affrontato con la giusta dose di relatività. Sono certo che tra qualche mese a Firenze tutto sarà diverso.

Quella di Firenze è una piazza eccezionale, capace di un amore unico verso la sua squadra, ma è anche iper critica. Me le ricordo bene le bacchettate se sbagliavo una partita, l’importante è ripartire sempre, non stare troppo a rimuginare per un errore. D’altra parte anche tre grandissimi come Sarti, Albertosi e Galli ogni tanto finivano sul banco degli imputati, figuriamoci se non poteva succedere a me". Su De Gea infine ha aggiunto: "Sinceramente l’ho visto poco, ma al di là dell’aspetto tecnico apprezzo la sua serenità dentro e fuori dal campo e poi comunque ad un portiere serve soprattutto una difesa che lo protegga".