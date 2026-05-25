Che fine ha fatto Sabiri? La Nazione: "Il giocatore non si vede da tempo al Viola Park"

vedi letture

Sabiri, centrocampista marocchino di proprietà della Fiorentina, torna a far parlare di sé, anche se solo sui social. Il giocatore, come riporta stamani La Nazione, non si vede da tempo al Viola Park. Dopo una lunga serie di prestiti successivi al trasferimento dalla Sampdoria, nella stagione appena conclusa aveva comunque trovato spazio in prima squadra, collezionando 2 presenze con Pioli per un totale di circa 40 minuti in campo. Quell'avvio, però, non ha avuto seguito.

Sabiri è uscito nuovamente dai radar e non ha trovato spazio nemmeno con l'arrivo di Paolo Vanoli. Ha cosi lasciato Firenze d'accordo con il club, senza proseguire gli allenamenti al centro sportivo. Negli ultimi mesi è stato avvistato in località esotiche e nelle scorse ore un post su Instagram ha confermato la sua presenza a Parigi. Intanto il conto alla rovescia verso la separazione definitiva è iniziato: il contratto con la Fiorentina scadrà il 30 giugno.