Dagli inviati Moreno Roggi: "Salvezza viola non scontata. Spero che l'anno prossimo si punti a posizioni più alte"

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L'ex terzino della Fiorentina, Moreno Roggi, ha parlato a margine della sesta edizione del premio Rialti, vinto da Federico Sartoni. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Conosco Federico Sartoni da tempo, e oltre alle doti che gli avete riconosciuto con il premio, c'è da parte mia una predisposizione nei suoi confronti perché si è sempre rilevato molto carino ed educato. I giovani, soprattutto quelli che si propongono, è giusto che vadano avanti. Ciccio Rialti aveva doti umani incredibili ed era uno di quelli che da figlio unico ho spesso immaginato come fratello. Del giornalista poi non sta a me parlarne, è stato apprezzato e stimato da tutti".

Sulla stagione della Fiorentina: "Intanto il contesto, parlando di Rialti, mi impedisce di essere ciritco, cosa che non so fare mai quando parlo di Fiorentina. Prendo il buono dell'anno che è una salvezza non scontata. Mi auguro sia la base questa per puntare a posizioni più alte".

Chi pensa ci sarà in panchina il prossimo anno per i viola? "Non faccio il mago, non ho la minima idea sul futuro in panchina e sono felice di non averla. Capisco che le decisioni per chi deve decidere non sono mai facili. Il calcio è molto umorale e quindi qualsiasi decisione presa pone il fianco a qualche critica. Mi auguro solo che le scelte fatte portino la Fiorentina alle posizioni a sinistra della classifica