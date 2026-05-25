Bologna, tra i nomi per il post Italiano c'è anche quello di Stefano Pioli

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Se a Bologna Italiano dovesse andare via, il dt dei rossoblu Sartori avrebbe già una lista di candidati per sostituirlo. Ci sono degli apprezzamenti per Palladino, che però sarebbe in pole-position per la panchina della Lazio. Poi c’è Daniele De Rossi, che già in passato, ai tempi di Walter Sabatini - sarebbe potuto diventare tecnico della Primavera rossoblù. Ed ecco, ultimo ma non ultimo, Grosso, apprezzato da tempo e che vivrebbe l’idea legata al Bologna come un passo oltre dopo la promozione e la bellissima salvezza col Sassuolo.

Ma anche la Fiorentina avrebbe i toni dello “step” ulteriore per il campione del mondo. Per il Bologna si è parlato anche di Stefano Pioli e Domenico Tedesco, esonerato da poco dal Fenerbahçe e che già prima di Italiano era entrato in lista. Lo riporta La Gazzetta dello Sport