Sarà rivoluzione sulle fasce, Repubblica: "Dodo e Fortini verso l'addio"

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Questa mattina La Repubblica ha iniziato a parlare di mercato viola e di alcune possibili uscite che riguarderebbero soprattutto il reparto dei terzini. Il quotidiano per quanto riguarda le fasce parla addirittura di "rivoluzione". Una rivoluzione che dovrà seguire determinati parametri economici con paletti verosimilmente più stretti rispetto al recente passato dove gli ingenti investimenti hanno fatto raccogliere frutti deludenti. I numeri, in sostanza, saranno più importanti.

Dodo e Fortini hanno mercato, anche di buon livello. Certo il contratto non lunghissimo e mai rinnovato fino ad ora lascia pensare ad un doppio addio con diverse squadre che osservano da lontano. Sul brasiliano in passato si erano mossi senza troppa decisione Barcellona e Napoli mentre adesso si narra da tempo di un interesse da parte del tecnico della Roma Gasperini. Per Fortini invece ci sono attenzioni dalla Premier League, Bournemouth in primis.