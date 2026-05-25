Paratici e l'incontro con Commisso, il CorFio: "La proprietà chiederà di ridurre il monte ingaggi"

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Il viaggio a New York di Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, che stando a quanto riportato stamani dal Corriere Fiorentino, è stato fissato per l’inizio di giugno, con tutta probabilità l’8, assume un valore particolare. Per diversi motivi. Il primo: il nuovo responsabile dell’area tecnica, contattato perla prima volta a dicembre e arrivato a Firenze alla fine del mercato di gennaio, non ha mai incontrato Joseph. Conoscere il presidente è quindi uno dei motivi del viaggio, ma non il più importante.

In cima all’ordine del giorno infatti c’è una questione dalla quale passa gran parte della (ri)costruzione dei viola: il budget. Su quanti soldi potrà contare Paratici per il mercato? Un nodo cruciale, tenendo ben presenti un paio di elementi che incideranno: il grande passivo fatto registrare l’estate scorsa (circa -60 milioni) e il fatto che l’anno prossimo verranno a mancare gli introiti (non molti, ma preziosi) della Conference. Per questo è facile immaginare che tra gli obiettivi principali ci sia la riduzione del monte ingaggi ed è difficile, pur non dovendo rispettare i paletti del fair play finanziario, immaginarsi chissà quale immissione di denaro dalla proprietà.