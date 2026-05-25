FirenzeViola Da armi letali a anelli deboli: il caso del crollo (anche nei numeri) di Gosens e Dodo

vedi letture

Tra le tante cose che non hanno funzionato nella Fiorentina del 2025/2026 per quanto riguarda esclusivamente il lato relativo al campo, ci sono sicuramente le prestazioni e il rendimento offerto sulle corsie laterali dai due terzini titolari viola, Gosens e Dodo. Il brasiliano e il tedesco infatti, che lo scorso anno erano stati probabilmente tra le armi più importanti sfruttate dalla Fiorentina di Palladino, non solo non sono stati un valore aggiunto nel corso di questa stagione, ma addirittura si sono rivelati essere due dei principali punti deboli.

Un rendimento a metà

Andando a guardare i numeri è interessante osservare come, mentre l’anno scorso la coppia di terzini titolari aveva portato un totale di 24 tra gol e assist (8 gol e 10 assist per Gosens e 6 assist per Dodo), quest’anno la cifra totale raccolta dai due è stata esattamente la metà, ossia 12 tra gol e assist prodotti in stagione (4 gol e 3 assist per Gosens e 2 gol e 3 assist per Dodo). Un dato fortemente ridimensionato e su cui ha influito molto l’abbassamento delle statistiche soprattutto da parte di Gosens, che lo scorso anno aveva effettivamente avuto un rendimento sotto porta straordinario. I numeri per Dodo invece sono rimasti più o meno invariati tra goal ed assist, con un aumento delle marcature ma con la metà esatta delle assistenze messe a referto, sintomo di un giocatore che in trequarti offensiva, al momento del cross o dell’ultimo passaggio in generale, ha peggiorato la propria qualità.

Futuro lontano da Firenze?

Ecco è proprio in questa zona del campo che, complice anche la situazione contrattuale e la scadenza nel 2027 del contratto di Dodò, oltre che l’ingaggio pesante dello stesso Gosens, la Fiorentina sarà chiamata a fare attenti valutazioni per capire come muoversi sul mercato, con il destino però dei due giocatori che sembra però essere sempre più lontano da Firenze.