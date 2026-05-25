Italia, pronta la lista dei convocati di Baldini: ci saranno Ndour e Comuzzo

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La lista di Silvio Baldini per gli impegni in amichevole dell'Italia contro Lussemburgo e Grecia è attesa per la giornata di oggi. Le scelte del commissario tecnico azzurro sono comunque già fatte da tempo e prevedono anche la presenza di alcuni giocatori viola. Uno di questi è Cher Ndour, che sarà uno dei cardini del centrocampo azzurro. Del presente e, si spera, anche del futuro. Con la maglia dell'Italia ci sarà anche Pietro Comuzzo, la cui convocazione è stata di fatto ufficializzata da Paolo Vanoli dopo la partita contro l'Atalanta. Lo riporta La Nazione.