PONGRACIC, Ancora ai box: tornerà prima della 3ª sosta?

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa un punto sulle condizioni di salute di Marin Pongracic, infortunatosi ormai un mese fa e a cui servirà "ancora qualche settimana per riaverlo in gruppo", come detto da Palladino in conferenza. Il 21 settembre la Fiorentina ha svolto la rifinitura pre-Lazio, a cui il difensore non ha preso parte per problemi fisici dando il primo forfait di una lunga serie. Da quel momento non ha più rimesso piede in campo. E chissà, si chiede il quotidiano, se il giocatore tornerà in tempo prima della terza sosta di novembre.