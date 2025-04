Poesio su Fiorentina-Parma: "Uno 0-0 che alla fine conterà tanto"

Sul Corriere Fiorentino spazio a Ernesto Poesio e al commento post-Fiorentina-Parma: "Non è una sconfitta, ma per il sogno di rientrare nella lotta Champions è come se lo fosse. Ahi ahi Fiorentina questa frenata proprio non ci voleva in una giornata che aveva tutto per essere favorevole e che invece alla fine finisce potrebbe risultare decisiva in senso negativo per la classifica della squadra di Palladino. Uno 0-0 noioso, senza mai uno spunto o un guizzo, capace di addormentare anche l’istinto killer di Moise Kean che, comunque, almeno un’occasione ghiotta l’ha avuta. Ma non era giornata ieri al Franchi. Sotto una pioggia fastidiosa, soprattutto per i tifosi sugli spalti, è andata in scena la replica di tante occasioni sprecate per strada con il malloppo di punti persi con le medio-piccole che aumenta sempre di più. Terzo 0-0 della stagione per la squadra di Palladino e tutti contro squadre pericolanti: Empoli, Venezia e ieri Parma.

Il portiere migliore in campo non è stato il pur bravo Suzuki, ma ancora una volta l’insuperabile De Gea l’unico che anche ieri è riuscito a elevarsi dalla mediocrità generale. La partita contro il Cagliari di lunedì diventa ancora più decisiva. A patto che Palladino e i suoi trovino l’antidoto per mostrarsi forti anche contro i più deboli. Più facile a dirsi che a farsi evidentemente.