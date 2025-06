Dzeko, la Fiorentina ha sorpassato il Bologna grazie alla moglie. Che predilige la Toscana

vedi letture

Anche la Repubblica (ed. Firenze) parla del forte inserimento della Fiorentina nella corsa a Edin Dzeko, spiegando come i viola abbiano effettuato il momentaneo sorpasso sul Bologna per giungere al bosniaco. Il quotidiano locale, come già anticipato su queste pagine, sottolinea come la moglie del centravanti del Fenerbahce abbia una forte predilezione per la Toscana, fattore che ha aiutato il club di Commisso a inserirsi nella trattativa che l'ex centravanti della Roma stava portando avanti col Bologna da tempo. In questo modo la Fiorentina ha preso il sopravvento sui felsinei, mettendo sul piatto un contratto annuale con opzione per il secondo anno e un ruolo comunque centrale, anche se il giocatore chiede due anni interi nell'accordo.

A Pioli - nuovo tecnico viola - piace molto e il sorpasso al Bologna, avanti, nelle ultime ore si è fatto realtà. La spinta della moglie, che non disdegnerebbe il ritorno in Italia vicino a Roma dove la coppia ha comprato casa, sta giocando il suo ruolo. La trattativa va avanti ma le parti si piacciono a vicenda, e non è poco.