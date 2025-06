Dzeko a un passo dalla Fiorentina. Per Tuttosport è quasi fatta: due anni a 2 mln più bonus

"Dzeko-Viola a un passo", è uno dei titoli interni all'edizione di oggi di Tuttosport. Il quotidiano torinese prende in esame la trattativa che sta portando avanti la Fiorentina per il bosniaco, possibile primo innesto per Stefano Pioli che sarò il nuovo allenatore. Dzeko è ad oggi uno svincolato di lusso, dato che ha deciso di non rinnovare il contratto con il Fenerbahce dopo un biennio ad alto livello in Turchia.

Per l'attaccante i viola hanno pronto un biennale da 2 milioni a stagione più bonus, con l'ex Roma e Inter che sembra sempre più convinto di approdare a Firenze - scrivono i colleghi -. In seguito, rimane viva la pista che porta sempre a Istanbul, per Ciro Immobile.