Bologna-Fiorentina, nasce l'ipotesi di uno scambio tra Fabbian e Sottil: il punto

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, paventa l'ipotesi di uno scambio tra Bologna e Fiorentina che vedrebbe coinvolti Giovanni Fabbian e Riccardo Sottil. Questo perché il club rossoblu ha messo in conto la necessità di dover cedere almeno uno dei suoi pezzi pregiati per far fronte al mercato e alla costruzione della squadra dell'anno prossimo, cercando però di non andare incontro a una cessione troppo sanguinosa anche nei confronti dei tifosi. Per questo, viste le ricche offerte per Ndoye, la società felsinea non vorrebbe privarsi di Orsolini e anzi, vorrebbe rinforzare quella fascia d'attacco. Per far ciò, uno dei profili graditi al Bologna e che saranno appetibili sul mercato è quello del figlio d'arte della Fiorentina, di rientro dopo il prestito di sei mesi al Milan.

D'altra parte, al club di Commisso stuzzica l'idea di aggiungere un centrocampista di qualità e corsa come Fabbian, per questo un ipotetico scambio potrebbe essere oggetto di dialogo tra le due dirigenze. Nel caso in cui avesse la trattativa avesse un’evoluzione, Sottil diventerebbe il quarto esterno a disposizione di Italiano - che già lo conosce bene, peraltro -, altrimenti il Bologna acquisterà un altro calciatore in quel ruolo, con Benjamin Dominguez chiamato a fare il quinto uomo di fascia, conclude il Corriere.