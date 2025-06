Bianco al bivio, Fortini e Amatucci possono imporsi: il punto sui giovani viola di rientro

La Nazione, nelle sue colonne sportive dedicate alla Fiorentina, si focalizza sui tanti giovani che i viola avevano in prestito quest'anno e che a breve rientreranno al Viola Park, con Stefano Pioli - nuovo allenatore designato - che deciderà assieme al club cosa farne per la prossima stagione. È il caso ad esempio di Alessandro Bianco, tra i pochi a salvarsi nel disastro del Monza, diventando una colonna sia per Nesta che per Bocchetti e collezionando 35 presenze su 38 in campionato (con anche un gol) che gli sono valse la chiamata all’Europeo Under-21: in una mediana che ha perso in un colpo solo Bove, Folorunsho, Adli e (probabilmente) Cataldi, il classe 2002 verrà senz’altro tenuto d’occhio. In particolare, quello di Bianco con la Fiorentina sarà un bivio definitivo, col club che deve decidere quindi una volta per tutte se puntarci o no, in estrema sintesi.

Stesso discorso per Lorenzo Amatucci, che in B alla Salernitana - oggi si giocherà l’andata dei playout con la Samp - ha incantato, giocando nel ruolo di play il 100% delle gare da lui disputate sempre da titolare (36 su 38). La Salernitana lo terrebbe molto volentieri con sé, anche se intanto dovrà pensare a difendere la categoria. Del rendimento di Niccolò Fortini (terzino classe 2006) si è già parlato abbondantemente, perché ad oggi l’ex Juve Stabia pare l’unico certo di restare a Firenze (in questo senso è possibile una cessione di Parisi per fargli spazio all’ombra di Gosens). Buone risposte sono arrivate anche dal centrale Lorenzo Lucchesi alla Reggiana e dal terzino sinistro Costantino Favasuli al Bari, l’unico fra tutti che nel contratto ha un diritto di riscatto proprio in favore del club pugliese a circa 1 milione di euro. Tra il 22 e il 24 giugno il Bari farà la sua mossa, se lo acquisterà la Fiorentina avrà altri due giorni per eventualmente controriscattarlo per 1,5 milioni. Il tutto in attesa che Pioli sciolga le sue riserve su questi giovani di (più o meno) belle speranze.