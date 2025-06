La Fiorentina Under 15 ribalta il Milan e vola in finale con l'Inter

vedi letture

L'Under 15 della Fiorentina ribalta il 4-2 dell'andata ottenuto dal Milan al Vismara e con un convincente 6-0 vola in finale scudetto. Partita subito in discesa, con l'espulsione di un rossonero che ha spianato ancora di più la strada, la squadra di Cristiani ha dominato la gara, davvero a senso unico. Protagonista l'attacco viola che, così come nella regular season, è uno schiacciasassi ed anche oggi al Viola Park lo ha dimostrato. A referto Cecchini, Bernamonte, Barzagli, Savino (entrata dalla panchina), Croci su rigore (ha fatto anche espellere l'avversario per doppio giallo) e ancora Savino che festeggia dunque con una doppietta.

Il prossimo 24 giugno la finale con l'Inter (ko con l'Atalanta ma qualificata in virtù del 3-0 dell'andata) a Rieti.