Dodo-Fiorentina, rinnovo lontano. Giocatore deluso dal ritardo, il club voleva una risposta

Nelle sue pagine sportive, la Repubblica (ed. Firenze) prende in analisi la situazione tra Dodo e la Fiorentina, dopo il lungo stallo che riguarda il rinnovo di contratto ancora lontano dall'arrivare. Secondo il quotidiano locale siamo in alto mare per il prolungamento del brasiliano, con le due parti che sono distantissime, ma la Fiorentina chiede almeno 30 milioni in caso di cessione.

Il calciatore si dichiara deluso per un rinnovo a suo avviso proposto in ritardo, la dirigenza invece ritiene di aver accontentato in tutto e per tutto Dodo e si ritiene dispiaciuta di non aver mai ricevuto una risposta alla proposta di rinnovo. Inoltre, aggiunge il quotidiano, le commissioni all'agente del laterale destro ancora non quadrano con le richieste. Tutto questo sta portando a uno stand-by sulla trattativa che non era in programma fino a pochi mesi fa.