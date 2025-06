Le possibili soluzioni come vice Dodo: si valutano Marusic e Ratiu del Vallecano:

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si analizza la situazione per quanto riguarda la fascia destra della Fiorentina. A prescindere dalla permanenza di Dodo, c'è una certezza: la Fiorentina non ripeterà l'errore commesso a gennaio: si cautelerà assicurandosi per tempo un'alternativa di ruolo sulla fascia destra.

Uno dei nomi che circola negli ultimi giorni è quello di Adam Marusic, il cui contratto con la Lazio scadrà nel giugno del 2026. Le caratteristiche del nazionale montenegrino possono fare al caso della squadra viola, che riflette attentamente. Altro giocatore da monitorare è Andrei Ratiu che gioca in Spagna con il Rayo Vallecano che ha un contratto valido fino al giugno del 2028 nonché una clausola rescissoria da 25 milioni. Oltretutto il Villarreal, ex squadra del calciatore, detiene il 50% dei diritti sul suo cartellino e ha una clausola di riacquisto fissata a 7 milioni di euro.